LIVE | SC Genemuiden jaagt op eerherstel, ook Staphorst heeft wat recht te zetten en DVS’33 ontvangt ODIN 59

Sportagen­da: HHC daagt Katwijk uit, Zwolse derby in tweede klasse, ‘finale’ voor Nieuwleu­sen en bijzonder duel voor SWOL 1894

Een veelbelovend sportweekeinde is in aantocht. Met een paar gave wedstrijden in de top van het amateurvoetbal en de nodige burengevechten. Landstede Hammers speelt de eerste thuiswedstrijd in de BNXT League en er is een bijzondere waterpolopartij.

18 maart