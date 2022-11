LIVE | SC Genemuiden op voorsprong in Emmeloord, SV Urk jaagt op de gelijkmaker en DVS’33 leidt tegen Barendrecht

vierde divisie ‘Van Bas­ten-en­kel’ en funest belletje houden Jasper Verstraten niet tegen

Net terug bij CSV Apeldoorn, kreeg Jasper Verstraten in de voorbereiding van verschillende artsen te horen dat hij moest stoppen met voetballen. Het kraakbeen in zijn rechterenkel is weg. De middenvelder accepteerde zijn lot niet en vond zichzelf afgelopen zaterdag voor het eerst dit seizoen in de basis, tijdens de 1-2 nederlaag tegen DETO Twenterand.

6 november