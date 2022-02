LIVE | SC Genemuiden pakt drie belangrijke punten, DSOS Kampen leidt in derby en VVOG moet achtervolgen

LiveblogHet is stuivertje wisselen geblazen aan kop van de Hoofdklasse A. SV Urk mocht zich dankzij een zege op ONS Sneek voor in ieder geval een week koploper noemen. Maar Eemdijk kan daarin verandering brengen, terwijl SC Genemuiden op één punt kan komen. Dan moet de ploeg van René van der Weij wel winnen bij NSC Nijkerk. In dezelfde competitie aast Flevo Boys op eerherstel, terwijl VVOG de Derde Divisie hoopt te hervatten met een zege. In het liveblog ook aandacht voor de Kamper derby tussen DOS en KHC. Kortom, er valt deze zaterdagmiddag weer genoeg te beleven!