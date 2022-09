LIVE | SC Genemuiden walst over Buitenpost heen, ’d Olde Veste’54 leidt tegen CSV Apeldoorn en derde nederlaag op rij voor Urk

vierde divisie Olde Veste moet terug naar de basis na collectief falen tegen DETO: ‘Energie en strijd leveren’

d’Olde Veste '54 was in het duel bij DETO overal een stap te laat en moest voor het eerst dit seizoen een zware nederlaag slikken. ,,Dit hoeven we niet lang te analyseren", stelde trainer Dick Krommenhoek onomwonden na het 5-1 verlies. ,,Heel simpel: dit was een collectief falen.”

17 september