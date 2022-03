LIVE | SDC Putten biedt SV Urk helpende hand, VVOG doet uitstekende zaken en SC Genemuiden heeft geen kind aan Berkum

LiveblogWekelijks is het de vraag welke ploeg in de Hoofdklasse B het weekend afsluit als koploper. SC Genemuiden gaat momenteel aan kop en is er natuurlijk alles aan gelegen om die positie vast te houden. Dan moet de ploeg van René van der Weij vanmiddag wel zien te winnen van Berkum. SV Urk hoopt juist op puntenverlies van SC Genemuiden. In de Derde Divisie aandacht voor de ontmoeting tussen VVOG en Staphorst, terwijl in de tweede klasse de Zwolse derby tussen Be Quick’28 en WVF op het programma staat. We zijn vanmiddag ook bij d’Olde Veste’54, Noord Veluwe Boys en AGOVV.