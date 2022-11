LIVE | Spanning is terug in Emmeloord, Alcides redt de eer in Hoorn en Rohda Raalte leidt comfortabel

Overzicht Apeldoorn/Veluwe VVOG verliest van titelkandi­daat, Schuin is de grote man bij Putten en OWIOS in derby te sterk voor VSCO ‘61

In het amateurvoetbal wordt dit weekend de negende speelronde afgewerkt. Benieuwd naar de uitslagen, doelpuntenmakers en verslagen van de gespeelde duels? Je vindt ze in onderstaand overzicht. Let op: dit overzicht wordt tijdens het weekend aangevuld.

10:31