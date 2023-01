LIVE | Sparta Nijkerk opent de score in Ermelo, SV Urk op rozen tegen Sportlust’46 en VVOG houdt Staphorst in leven

vierde klasse Kraggen­burg sluit voetbal­jaar af met kater binnen en buiten het veld

Bij afsluiting van de eerste seizoenshelft vindt FC Kraggenburg zichzelf terug op de laatste plek. Het is even niet ‘de stevige middenmotor’ die de zondag vierdeklasser jaarlijks wil zijn. Geen zorgen, roepen ze bij de vereniging in koor. Alles komt goed.

11 december