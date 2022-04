LIVE | Sparta Nijkerk overtuigt nog steeds niet, SV Urk leidt minimaal en DVS’33 boekt ruime overwinning

derde klasse Knap presteren­de dorpsclub Vitesse’63 zakt tegen koploper Nieuwleu­sen pas na rust door de hoeven

Handhaving in de derde klasse, dat was de doelstelling van Vitesse’63. Over de helft van de competitie kan dat met een grote boog de afvalbak in, want de mannen van Klaas Mijnheer hebben zich stevig in de subtop genesteld. Een 1-5 nederlaag tegen lijstaanvoerder Nieuwleusen doet daar niets aan af. ,,We staan er lekker tussen als klein dorpje.”

3 april