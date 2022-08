LIVE | Sparta Nijkerk verslaat DVS’33, d’Olde Veste’54 debuteert met nederlaag en SV Urk wint ook tweede wedstrijd

Van Amerika naar de Sneekweek: Popovic is terug in Nederland en moet SC Genemuiden goals brengen

Hij is 24 jaar, speelde voor zijn leeftijd al bij best wat clubs, maar dat is naar eigen zeggen ‘om het avontuur te zoeken’. Yoran Popovic zoekt nu naar nieuwe indrukken in Genemuiden, andersom zoekt de club naar een sloot aan goals.

7 augustus