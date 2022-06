LIVE | Spektakel gegarandeerd in Apeldoorn, Alcides kan zich nog veilig spelen en wie pakt de periode in 1E?

LiveblogDaar is-ie dan. De laatste speeldag van het reguliere seizoen. Na het spektakel van afgelopen zaterdag kunnen de liefhebbers opnieuw hun hart ophalen. Vooral in Apeldoorn staat er nog het nodige op het spel. Zo kronen WSV en Groen Wit’62 zich bij winst tot kampioen, terwijl Robur et Velocitas de hoop op de titel zeker nog niet heeft opgegeven. Maar er vallen vanmiddag niet alleen bovenin beslissingen. Ook in de staart gaat het er nog om spannen. Weet Alcides zich toch nog veilig te spelen? Ontloopt USV de nacompetitie? Kortom, ga er maar weer lekker voor zitten.