LIVE | Spektakel in Emmeloord, doek valt voor VVOG, Bruchterveld én Bergentheim, SC Genemuiden ronde verder

tweede divisie Genadeloze afgang voor trainer Gert Jan Karsten en IJsselmeer­vo­gels, dat kansloos degradeert uit de tweede divisie

Trainer Gert Jan Karsten speelt in het aanstaande seizoen met IJsselmeervogels in de derde divisie tegen zijn oude club Urk. Dat moet de enige conclusie zijn na het eerste duel van de Vogels in de nacompetitie. De Rooien verloren volkomen kansloos van USV Hercules (6-0) en zullen zaterdagavond degraderen uit de tweede divisie.