LIVE: Spektakelstuk in Genemuiden, SV Urk opent sterk en uitblinkende doelman in Ermelo

Trainings­beest Tim Beeking moet na 18 jaar Victoria Boys zijn energie nu kwijt op de fiets

23 juni Tim Beeking had de twintig jaar bij Victoria Boys in Apeldoorn graag volgemaakt. Maar een telefoontje van zijn sportarts maakte vorig najaar een abrupt einde aan die illusie. Per direct stoppen was de boodschap voor de voetballer.