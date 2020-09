LIVE: Staphorst en Genemuiden proberen nipte voorsprong vast te houden in laatste kwartier

Verbijste­ring in Vaassen om dubbele voetbal­trans­fer binnen het dorp: ‘Ze verliezen veel vrienden’

27 augustus De overstap van Tom Tangelder (23) en Wesley Stegeman (27) van SV Vaassen naar aartsrivaal KCVO houdt de gemoederen in het dorp nog altijd bezig. De overstap naar die andere club in het dorp maakt maanden later nog altijd vooral bij SV Vaassen veel los. ,,Ik hoop dat er tijdens de derby geen breuken vallen”, zegt trainer Fethi Ozerdogan.