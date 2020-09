LIVE | Staphorst in de problemen, VVOG leidt tegen Goes en Genemuiden op voorsprong tegen Putten

HOOFDKLASSE Vooral Brian Snijder zal de zuinige zege van SC Genemuiden lang onthouden

5 september Misschien is Brian Snijder wel de enige die over een jaartje of tien nog praat over de wedstrijd tussen SC Genemuiden en Buitenpost. De buitenspeler uit Hasselt viert zijn debuut in de basis in een winnend elftal (1-0). ,,We moeten meer van dat soort jongens hebben’’, zegt trainer René van der Weij.