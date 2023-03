LIVE | Staphorst laat Ter Leede terugkomen, Eemdijk leidt in Genemuiden en Berkum op rozen tegen Olde Veste

districtsbeker Kwartfina­les districts­be­ker bekend: Berkum treft AZSV, Batavia'90 is de verrassing

Berkum heeft zich in de achtste finale van de districtsbeker bijna verslikt in Voorwaarts Twello. Tot opluchting van de Zwollenaren werd een 0-2 achterstand weggepoetst. Ook d’Olde Veste’54 heeft zich niet laten foppen door een zondageersteklasser. Batavia’90 schaart zich in het rijtje met grote namen na een 2-0 overwinning.