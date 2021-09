LIVE: Staphorst maakt gelijk, Rood Wit’58 en Genemuiden in topvorm en VVOG jaagt op eerste zege

Uitslagen bekervoet­bal: monsterze­ges voor Robur et Velocitas en TKA

12 september Het was een doelpuntrijke zondagmiddag bij de bekerwedstrijden in de regio Apeldoorn. Twee clubs bereikten zelfs de dubbele cijfers. TKA kwam bijna tot de 20, tegen het zondagteam van Batavia’90 uit Lelystad stokte de teller bij 19-0. Robur et Velocitas liet geen spaan heel van Terwolde (2-13) en is daardoor officieus al zeker van een vervolg van het bekeravontuur.