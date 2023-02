LIVE | Steenwijker Boys op rozen, welkome zege voor DVS’33 in Veluwse derby en HHC blameert zich op eigen veld

Tweede klasse Lange slierten rook en een opstootje: WVF en Be Quick maken er een echte derby van

De stadsderby tussen WVF en Be Quick’28 is meer spannend dan mooi. Met een formidabele vechtvoetbal-tweede helft, waarin WVF ternauwernood de zege over de streep weet te trekken (2-1).

22 januari