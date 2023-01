LIVE | SV Urk aast op eerherstel, HHC Hardenberg op rozen en kraker tussen DVS en Sparta Nijkerk is los

UPDATE Geen nieuwe glorie voor Gramsber­gen en Kelvin Jager op fameus zaalvoet­bal­toer­nooi: ‘Heb ik de volgende dag nog last van’

Het is SV Gramsbergen niet gelukt de finaledag van het fameuze Protos Weering zaalvoetbaltoernooi te bereiken. Tot teleurstelling van routinier Kelvin Jager (34), die in 2016 in het shirt van SC Erica het toernooi won, werden de groen-witten uitgeschakeld in de tussenronde. Daarin streden vijf ploegen om het laatste ticket voor de slotdag.

5 januari