LIVE | SV Urk doet iets terug tegen Rijnvogels, DVS’33 laat zich opnieuw verrassen en drie punten nog niet binnen voor HHC

Sportagen­da Zwolle: Competi­ties hervat, Zwolse derby's in het volleybal en voetbal, uitwed­strij­den HC Zwolle

Na een week zonder competitievoetbal in verband met de herfstvakantie staat dit weekeinde de hervatting op het programma. Zo wacht er voor HHC Hardenberg een thuiswedstrijd tegen Koninklijke HFC en treffen in de eerste klasse Go-Ahead Kampen en asv Dronten elkaar. Daarnaast is er in het volleybal de stadsderby tussen VC Zwolle en CSV.

28 oktober