LIVE: SV Urk geeft het helemaal weg, DVS’33 loopt uit in Derby van de Veluwe en Staphorst in de achtervolging

Verbijste­ring na plotseling overlijden voormalig Go Ahead Eag­les-spe­ler Michel Lage Venterink

3 oktober In het Twentse amateurvoetbal en in Oldenzaal in het bijzonder is met verbijstering gereageerd op het zeer plotselinge overlijden van Michel Lage Venterink, in de nacht van zaterdag op zondag. De oud-voetballer van Quick’20 werd slechts 49 jaar.