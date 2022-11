LIVE | SV Urk geeft voorsprong uit handen, DVS’33 blameert zich tegen hekkensluiter en Staphorst boekt belangrijke zege

derde klasse Beekbergen pas na strafschop definitief door de knieën tegen Robur

Beekbergen hield zondagmiddag lang stand tegen Robur et Velocitas. Pas in de slotfase kwamen de bezoekers uit Kerschoten definitief langszij. Of de strafschop waaruit Robur de verlossende 0-2 scoorde al dan niet terecht was, daar liepen de meningen over uiteen.

