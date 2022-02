LIVE | SV Urk grijpt koppositie in hoofdklasse, Flevo Boys stelt teleur en Zwolsche Boys stunt tegen Oene

Kan Apeldoorn­se trainer Peter Wesselink met DVS’33 uit Ermelo profclub Vitesse uit het bekertoer­nooi wippen?

,,Het is vooral lekkere spanning”, zegt Peter Wesselink. De Apeldoornse trainer van DVS’33 uit Ermelo, die zelf een verleden heeft bij Vitesse, maakt zich met zijn manschappen op voor de bekerwedstrijd tegen de Arnhemmers, dinsdagavond in het Gelredome. Natuurlijk hopen ze op een stunt. ,,We moeten zo lang mogelijk in de wedstrijd blijven, dan kunnen er gekke dingen gebeuren.”

17 januari