LIVE | SV Urk imponeert ook tegen VVOG, DVS’33 in de achtervolging en HHC Hardenberg maakt veel indruk

LiveblogHet zonnetje schijnt, de lucht is blauw en er wordt volop gevoetbald op de amateurvelden. HHC Hardenberg gaat op jacht naar de derde zege op rij, SV Urk hoopt haar uitstekende entree in de Derde divisie een passend vervolg te geven en DVS’33 is toe aan de eerste driepunter van het seizoen. Ook Berkum en CSV Apeldoorn azen op de volle buit, terwijl Go Ahead Kampen en AGOVV van start gaan in de KNVB Beker. Kortom, het belooft een heerlijk middagje te worden.