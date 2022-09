LIVE | SV Urk moet in de achtervolging, asv Dronten opent de score en SC Genemuiden jaagt op eerste zege sinds 27 augustus

trainerscarrousel Trainers­car­rou­sel draait al: Peter Wesselink na het seizoen weg bij DVS'33, Warmelink coach in Lemele

Het seizoen is amper onderweg, maar de regionale trainerscarrousel is al aan het draaien gebracht. Verantwoordelijk daarvoor is DVS'33 dat nu al bekend heeft gemaakt dat de samenwerking met trainer Peter Wesselink na dit seizoen wordt beëindigd.

10 september