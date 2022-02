LIVE | Teleurstellende middag voor Alcides, Epe verstevigt koppositie en kelderkraker in Broekland eindigt onbeslist

tweede divisie De opmerkelij­ke overstap van Ermeloër Vince Gino Dekker

In zijn woonplaats Ermelo merkt Vince Gino Dekker er niks van, maar in het dorp Spakenburg is zijn aanstaande transfer van de Blauwen naar de Rooien onderwerp van gesprek. ,,Ik had niet gedacht dat het zoveel impact zou hebben.’’

23 januari