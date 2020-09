LIVE: Teleurstellende middag voor HHC tegen AFC, Staphorst verliest van Barendrecht en Flevo Boys doet wat een koploper moet doen

poll Coronabe­smet­ting bij voetbal­club VV Heino: duels van derde en vierde elftal afgelast

17 september Bij voetbalclub VV Heino is een coronabesmetting vastgesteld. Dat laat het bestuur weten. De club heeft inmiddels contact met de GGD en met andere leden die in nauw contact zijn geweest met het clublid. Zij gaan per direct in quarantaine.