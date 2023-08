LIVE | Tijd begint te dringen voor SC Genemuiden, DVS leidt tegen Urk en Sparta Nijkerk op rozen

RUSTSIGNAAL: DVS'33 - SV Urk (1-0)

45. Dribbelaar Lucas Tol breekt door over de as van het veld, maar zijn ploeggenoot staat buitenspel. Urk had in de laatste vijftien minuten meer spelaandeel dan in het eerste half uur, maar de 1-0 voorsprong van DVS bij rust is verdiend.