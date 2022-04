LIVE | TKA sloopt Loenermark, ZVV’56 moet vrezen voor grote nederlaag en eenvoudige middag voor WSV

Marcel Boudes­teijn wil met Be Quick’28 vooral publiek vermaken, maar kan stiekem naar boven kijken

IJVV-uit is op papier voor geen enkele ploeg in de tweede klasse een makkelijke wedstrijd. De fysiek sterke IJsselmuidenaren, die dit seizoen in de subtop meedraaien, kunnen het elk team lastig maken. Des te knapper is het speelse gemak waarmee Be Quick’28 zaterdag de gastheren aan de kant zet (0-3).

18 april