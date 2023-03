LIVE | Veel afgelastingen in amateurvoetbal, maar nog genoeg mooie affiches over

Koning Winter heeft besloten om in maart nog even het land te betreden en dus zijn er vele afgelastingen door sneeuwval. Toch zijn er nog genoeg mooie wedstrijden die doorgang kunnen vinden. Zo gaat Sparta Nijkerk op bezoek bij SteDoCo, staat er een kraker in Putten op de rol en ontmoeten in Zutphen twee stadgenoten elkaar. Mis niets in ons liveblog!