LIVE | Veel goals in Lemelerveld, Voorwaarts op comfortabele voorsprong en Nieuw Heeten in de problemen

LiveblogNa een enerverende zaterdag hopen gaan ook de zondagclubs in het amateurvoetbal er alles aan doen om er een gedenkwaardige speeldag van te maken. Daar is vooral Sc. Overwetering veel aan gelegen. De ploeg uit Olst is met negen punten uit de eerste drie wedstrijden uitstekend begonnen aan de derde periode en hoopt daar vanmiddag een passend vervolg aan te geven. Ook Voorwaarts hoopt via een sterke eindsprint in de eerste klasse E zijn seizoen te verlengen, terwijl SV Nieuw Heeten SDOL een gevoelige tik kan uitdelen. In dit liveblog ook aandacht voor Steenwijkerwold, Beekbergen en Columbia. Kortom, het belooft weer een interessante middag te worden.