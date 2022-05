LIVE | VIOS Vaassen en DOS Kampen op rozen, titelstrijd in Hoofdklasse B razend spannend

sportagenda zwolle Sportagen­da Zwolle: Vol programma voor voetbal­lers, Landstede Hammers begint aan halve finale

Een vol doordeweeks sportprogramma, want in het amateurvoetbal staan er veel wedstrijden op het programma. Dinsdag spelen de zaterdagteams, op donderdag komen er veel zondagploegen in actie. De basketballers van Landstede Hammers gaan beginnen aan de halve finale van de play-offs.

9 mei