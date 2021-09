LIVE: Vliegende start Go Ahead Kampen in derby, SV Urk verdedigt koppositie en DVS’33 in de achtervolging

LiveblogNu we de groepsfase van het districtsbeker-toernooi achter de rug hebben, kunnen we toch wel zeggen dat het seizoen écht gaat beginnen. Vanaf vandaag gelden er geen excuses meer. Het competitievoetbal barst los in onder meer de eerste en tweede klasse, waarin de derby’s tussen respectievelijk Go Ahead Kampen en DOS Kampen en asv Dronten en Unicum op het programma staan. Ook in de hoofdklasse wordt er gevoetbald. Zo hoopt SV Urk in het thuisduel met Flevo Boys met succes de koppositie te verdedigen, terwijl SDC Putten op jacht gaat naar de eerste zege. Kortom, het wordt genieten geblazen.