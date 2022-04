LIVE | Voorwaarts jaagt op de gelijkmaker, Alcides nog altijd op achterstand en gaat Diepenveen stunten tegen AZC?

Overzicht Zwolle Fijne zeges Lemeler­veld en Kraggen­burg, Hulleman knalt DVC naar de winst, Gramsber­gen doorbreekt matige serie

Het was een mooie dinsdagavond voor de mannen van Gramsbergen, die eindelijk weer eens een wedstrijd wonnen. Voor Tollebeek was het een avond om snel te vergeten, terwijl Kloosterhaar dik verloor van Oranje Nassau (1-5). Woensdag was DVC sterker dan SC Lutten (0-3). Het overzicht van de inhaalwedstrijden van deze week.

7 april