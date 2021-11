LIVE | vv Reünie verder in de problemen, Alcides op voorsprong en Emst opent de score tegen De Hoven

eerste klasse Dalfsen krijgt in eigen huis de kous op de kop

De eerste klasse in het district Oost is wel van een ander niveau dan in Noord weten ze intussen bij SV Dalfsen. Punten sprokkelen en handhaven is daarom het devies. Het vermakelijke duel op Sportpark Gerner tussen de twee middenmoters Dalfsen en FC Winterswijk levert de bezoekers een 2-4 zege op.

7 november