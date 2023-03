LIVE | VVOG al vroeg in de problemen, SC Genemuiden ontvangt Ajax en belangrijke thuisduels voor Flevo Boys en Olde Veste

Programma Apeldoorn/Veluwe DVS’33 op zoek naar het goede gevoel, Dynamo start aan de maanden van de waarheid

Nog één weekend met een schaars programma. In het amateurvoetbal komen alleen de clubs in de ‘divisies’ in actie en ook bij de overige sporten ligt veel stil. Maar toch is er ook nog wel zeker wat moois te ontdekken.