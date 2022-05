LIVE | VVOG al vroeg op achterstand, SC Genemuiden en SV Urk vervolgen spannende titelstrijd

eerste klasse Het zit het geplaagde Columbia opnieuw niet mee

Een slechte grasmat. Een iets te bijdehante scheidsrechter. Het zoveelste tegenvallende resultaat. In aansluiting op het duel in de eerste klasse tussen Columbia en SV Dalfsen was er dan genoeg gespreksstof. De trieste aftocht van centrale verdediger Danny Koorevaar, die per ambulance naar het ziekenhuis moest worden afgevoerd, voerde evenwel de boventoon en deed de 0-2 nederlaag logischerwijs ondersneeuwen.

