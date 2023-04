LIVE | VVOG gaat belangrijke zaken doen, ‘s-Heerenbroek virtueel koploper en nipte voorsprong voor DVC en Oene

Dieze West had vanmiddag een belangrijke stap richting de titel kunnen zetten, maar door de nederlaag tegen Heerde is het de koppositie kwijt. CSV’28 hoopt dat het niet zover komt. Dan mag het thuisduel met ’s-Heerenbroek in ieder geval niet verloren worden. VIOS Vaassen wil over Oene heen, terwijl DVC Dedemsvaart Avereest uit de derde divisie kan schieten. Volg de slotfase van deze spannende speeldag in dit liveblog!