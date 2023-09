LIVE | VVOG op weg naar tweede ruime zege, SV Urk deelt Staphorst behoorlijke dreun uit en Genemuiden vermorzelt Eemdijk

derde divisie Effectief SC Genemuiden verpest jubileum DVS’33 na voltreffer van Etten met verplette­ren­de cijfers: 0-3

Eén helft imponerend voetbal was meer dan genoeg voor SC Genemuiden om DVS’33 over de knie te leggen. Vrijuit en met flair spelend schoot de promovendus voor rust een keer of tien op doel, waarvan er drie ballen achter keeper Rik van Nuenen verdwenen. Genemuiden was de gast die het jubileumfeestje in Ermelo – DVS’33 bestond 90 jaar – verpestte: 0-3.