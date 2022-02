LIVE | VVOG opent de score tegen Sparta Nijkerk, tienkoppig Genemuiden komt op voorsprong en Berkum walst over ONS Sneek heen

Amateurs komen op gang Drie belangrij­ke punten voor SC Genemuiden, VVOG en Flevo Boys onderuit en DOS de sterkste in Kamper derby

De spanning in de top van de Hoofdklasse B is om te snijden. SV Urk begon de dag als koploper, maar moet inmiddels Eemdijk op doelsaldo voor zich dulden. Daarnaast nadert SC Genemuiden dankzij een zege tegen NSC Nijkerk de nummers één en twee op een puntje. Een overwinning zat er zaterdag niet in voor VVOG, terwijl DVS’33 en Sparta Nijkerk in dezelfde competitie naast de periodetitel grepen. Eersteklasser DOS Kampen had daarentegen wel reden voor een feestje.

12 februari