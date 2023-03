LIVE | VVOG verder in de problemen, Olde Veste is voorsprong kwijt en Flevo Boys in de achtervolging

Eredivisie vrouwen Succestrai­ner Joran Pot zet magistrale reeks neer met Twente Vrouwen: ‘We staan er gewoon werelds voor’

Topcoach Joran Pot uit Heino is bezig aan een indrukwekkend seizoen met FC Twente Vrouwen. De 34-jarige Sallander verhuisde afgelopen zomer van PEC Zwolle naar de ploeg uit Enschede. Een half jaar later staat hij met zijn speelsters ruimschoots aan kop in de Azerion Vrouwen Eredivisie. ,,Een succesverhaal is een beetje overdreven. We hebben nog weinig successen behaald”, grapt hij.