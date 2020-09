LIVE: Wachten op doelpunten bij De Treffers-HHC, ZAC onderuit in Lemelerveld

AZC vernedert stadgenoot en wil de draad van maart snel weer oppakken

31 augustus AZC was bezig aan een uitstekende reeks, toen in maart de competitie resoluut werd beëindigd. Gisteren, een klein half jaar later, begon de Zutphense derdeklaser het nieuwe seizoen voortvarend. In de stromende regen werd plaatsgenoot ZVV De Hoven op eigen veld met 8-1 overklast.