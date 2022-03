LIVE | Weinig spektakel in Hardenberg, Miedema zorgt voor opluchting in Genemuiden en Staphorst toont veerkracht

derde klasse Liefhebber Anton Bijker (47) van SVN'69 wil nog altijd van geen wijken weten

Anton Bijker is met zijn 47 jaar een monument bij SVN’69. De duidelijke 0-3 nederlaag tegen ZZVV doet even pijn, maar al snel verschijnt de lach weer op het gezicht. ,,Voetbal is de mooiste bijzaak in het leven.”

12 maart