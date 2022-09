LIVE | Westlandia en Alcides maken er een spektakel van, Heino leidt nipt en pijnlijke middag voor Rohda Raalte

Kan Maurice de Ruiter ondanks aangiftes eigenlijk wel geschorst worden? ‘KNVB staat meters buitenspel’

De mogelijke schorsing voor Maurice de Ruiter, die eerder deze zomer tijdens een bedrijventoernooi in Ermelo betrokken was bij ernstige incidenten, is een juridisch steekspel geworden. Want mag de tuchtcommissie van de KNVB de 31-jarige aanvaller van tweededivisionist Spakenburg eigenlijk wel een straf opleggen?

26 augustus