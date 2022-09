LIVE | WSV de sterkte in Apeldoornse derby, Flevo Boys wint onder bizarre omstandigheden en VVOG verslaat DVS’33

LiveblogGeen zomerse omstandigheden op deze speeldag, maar wel een middag vol mooie wedstrijden in het amateurvoetbal. Zo aast HHC Hardenberg in Oostzaan op eerherstel, loopt Harderwijk uit voor de derby tussen VVOG en DVS’33 en gaat Berkum op bezoek bij SC Genemuiden op jacht naar de eerste zege van het seizoen. Bovendien staat in Zwolle de bekerontmoeting tussen Be Quick’28 en WVF op het programma. Kortom, het belooft een leuke voetbalzaterdag te worden.