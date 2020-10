LIVE | WSV en Epe komen terug van 2-0 achterstand en Holten op weg naar monsterscore tegen Heeten

LiveblogDe topamateurs in de regio kwamen weliswaar zaterdag al in actie, maar dat betekent niet dat we vanmiddag geen spektakel hoeven te verwachten op de regionale velden. Sterker nog, met Holten komt een echte doelpuntenmachine in actie. De ploeg is de trotse koploper in de vierde klasse G en met zeventien treffers scoorden de Holtenaren er lustig op los in de eerste twee speelrondes. In de tweede klasse K uitgebreid aandacht voor Dedemsvaart, dat bezoek krijgt van SV Epe. Volg die wedstrijden en meer in onderstaand liveblog.