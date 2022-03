LIVE | WSV heeft vroege voorsprong te pakken, Alcides moet achtervolgen in Den Haag en Apeldoornse Boys aast op eerherstel

LiveblogHoewel Robur et Velocitas vanmiddag niet in actie komt, kunnen de liefhebbers uit Apeldoorn hun hart ophalen. Zo komen Apeldoornse Boys. TKA én WSV voorbij in het liveblog. Waar Apeldoornse Boys aansluiting zoekt bij de top in 4F, strijdt TKA tegen degradatie. Dit geldt niet voor WSV, dat de eerste plek in zicht heeft. In het liveblog ook aandacht voor hoofdklasser Alcides en de titelstrijd in de eerste klasse E. Kortom, er valt weer genoeg te genieten!