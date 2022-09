LIVE | WSV opent score in slotfase van derby, Flevo Boys wint onder bizarre omstandigheden en VVOG verslaat DVS’33

jeugdvoetbal Met de komst van Ajax-jeugd zetten ze in Hulshorst volgende stap: ‘Dit is wel een blikvanger’

De nieuwe Ryan Gravenberch? Het kan maar zo zijn dat die afgelopen weekend in Hulshorst liep. De nieuwe Devyne Rensch, in deze regio toch de bekendste protegé van de jeugdopleiding van Ajax? Ook die viel de voorbije dagen misschien wel te bewonderen in Hulshorst tijdens de tiende editie van het internationale jeugdtoernooi.

28 augustus