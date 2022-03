LIVE | WWNA voor de tweede keer op achterstand, Rohda Raalte opent de score en Alcides ook in Emmen in de achtervolging

Eerste klasse Bij CSV Apeldoorn lijkt de bron van de jeugd onuitputte­lijk: Tijmen Luttikholt is de volgende

Vorige week maakte hij zijn debuut in de selectie tijdens het uitduel bij DOS ‘37, als basisspeler. Dat deed Tijmen Luttikholt zo goed, dat trainer Jan Kromkamp hem wederom een hele wedstrijd liet spelen tegen SDV Barneveld. In een aantrekkelijke, open wedstrijd (1-1) hield de 20-jarige verdediger zich uitstekend staande en werd hij door zijn club zelfs verkozen tot ‘man of the match’.

20 maart