Livestream versterkt de toch al hechte band tussen amateurclub en supporter

LIVESTREAMWie geen livestream heeft telt in het amateurvoetbal bijna niet meer mee. Zeker in corona tijd is de belangstelling voor de beelden van duels in het amateurvoetbal groot, en groeiende. Helemaal nu zelfs een bezoek aan je favoriete clubje is afgepakt. Tijd voor een virtueel rondje langs de velden.

De wedstrijd van de week in de tweede divisie - live op Fox Sports - is Quick Boys tegen IJsselmeervogels. En daar is toekijken van buiten het schitterende sportpark geen probleem. Op Nieuw-Zuid staan de mensen - met blauwwitte paraplu - op de duinen langs de lange zijde. Ze hebben ook nog wat te juichen (2-0).

‘Spionnen’ zijn er op sportparken in de regio ook wel te vinden. In Wilsum is bijvoorbeeld vanaf de openbare weg wel wat te zien, her en der staan supporters in de struiken of achter het hek. Dertig, misschien wel veertig jaar lang hebben ze geen wedstrijd gemist, en dat zal nu ook niet gebeuren. Maar het alternatief in de corona tijd is natuurlijk de livestream. Steeds meer clubs hebben middelen en materiaal gevonden om wedstrijden te presenteren, vaak op YouTube.

Neem Tollebeek, een keurige vierdeklasser uit de Noordoostpolder. Voor de eerste keer live. De camera staat een beetje schuin op het veld, waardoor het verre doel wel erg ver weg is. Maar het onderkoelde commentaar van Dick Hulsebosch, in het dagelijks leven voorzitter van de club, maakt heel veel goed. Ruim 100 mensen kijken, ook van tegenstander SC Franeker. Er komt zelfs een reactie uit Zuid-Duitsland, waar het spektakel ook goed te volgen is. Het levert de polderploeg alleen op het veld niets op (2-3).

Veel meer kijkers trekt het roemruchte AGOVV, inmiddels derdeklasser, ook niet. Al kan dat er ook mee te maken hebben dat Blauw Geel'55, de bezoeker op Berg en Bos, in de eerste helft al flink heeft huisgehouden (0-5). Het commentaar ontbreekt, dat maakt het geheel nog naargeestiger. Als dan het weer ook nog wat beroerder wordt is aan alle voorwaarden voor een trieste middag wel voldaan, het wordt 1-6.

De belangstelling is beduidend groter bij SV Gramsbergen tegen DESZ, in de tweede klasse. Dat is dan ook een spannend potje, waar in de eindfase bijna 400 kijkers benieuwd zijn of er een winnaar komt. Maar de plaatselijke commentator - met markant oostelijk dialect - raakt niet in staat van vervoering, het eindigt in 2-2.

Livestreams zijn er natuurlijk in allerlei soorten en maten. Van amateuristisch en zeer welwillend tot professioneel. Commentaar, hoe gekleurd soms ook, is wel duidelijk een meerwaarde. Zeker de clubs in de hoofdklasse en de divisies informeren hun supporters uitstekend langs de digitale weg. Met uitgebreid aandacht voor de plaatselijke middenstand, die de uitzending mogelijk heeft gemaakt.

Maar het blijft surrogaat. Als bier zonder schuim of pannenkoeken zonder stroop, zoiets. Stilletjes leeft de hoop dat dit ‘slechts’ drie weken zal duren. Toch liever buiten langs de lijn, desnoods in de regen, dan thuis op de bank.