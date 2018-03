Lochem als koploper naar Laren

Van Oostrum weg bij Unicum: 'Dit was het beste'

14:15 Michel van Oostrum is niet langer hoofdtrainer van derdeklasser Unicum. Dat besluit kwam in een stroomversnelling na de commotie die ontstond door een lezersreactie in het Algemeen Dagblad. Edwin van Ankeren blijft wel en zwaait de rest van het seizoen alleen de scepter in Lelystad.